حجم التصرفات العقارية في عجمان يتجاوز مليار درهم خلال يناير

شهدت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان نشاطاً ملحوظاً خلال شهر يناير الماضي والذي تم خلاله تسجيل 961 تصرفاً عقارياً بقيمة إجمالية بلغت 1.02 مليار درهم.

وبلغ حجم التداول 640 مليون درهم من إجمالي 712 عملية تداول عقاري.

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وقال مدير عام الدائرة المهندس عمر بن عمير المهيري، إن أعلى قيمة مبايعة سُجِلت في منطقة " الحليو 2 " بقيمة 35 مليون درهم.

وأكد أن الأداء الإيجابي للسوق العقاري والأرقام المسجلة منذ مطلع العام 2023 تعكس ثقة المستثمرين وجاذبية وتنافسية القطاع العقاري في عجمان الذي يواصل بثبات تحقيق معدلات نمو تصاعدية وهو ما جعله هدفاً لرواد الأعمال ووجهة مفضلة للمستثمرين المحليين والدوليين لاسيما في ظل العديد من التسهيلات والمحفزات وعوامل الجذب المتاحة في الإمارة.

وأوضح المهيري أن الدائرة سجلت خلال شهر يناير الماضي 199 عملية رهن بقيمة إجمالية بلغت 270 مليون درهم و تم تسجيل أعلى قيمة رهن بقيمة 48.4 مليون درهم في منطقة "الصناعية 2 ".

وجاء حي "الزاهية" على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً، يليه كل من"الياسمين" و"الباهية" على التوالي.

في حين تصدر مشروع "عجمان ون" قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي "مدينة الإمارات" و"أبراج الهورايزون".