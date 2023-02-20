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عقارات في دبي
مشروع "مايا تاون هاوس"
عقارات دبي

"الأندلس كورت يارد" تطلق باكورة مشاريعها السكنية في دبي بـ120 مليون درهم

المشروع يمتد على مساحة 70 ألف قدم

دبي - العربية.نت
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أطلقت شركة "الأندلس كورت يارد" للتطوير العقاري، مشروعها السكني الجديد "مايا تاون هاوس" في منطقة مجان بقلب دبي لاند، والذي تقدر تكلفته الإجمالية بــ 120 مليون درهم.

ويعتبر مشروع "مايا تاون هاوس"، باكورة مشارِيع شركة الأندلس للتطوير العقاري في العقارات السكنية في دبي، والثاني لها بعد مشروع "أندلسية كورت يارد" والذي يشكل إضافة جديدة للتسوق في الإمارة.

وأوضحت "الأندلس كورت يارد" في بيان، أن المشروع يمتد على مساحة 70 ألف قدم، ويتكون من 30 وحدة سكنية، ويحتوي على فيلا غرفة وصالة، غرفتين وثلاث غرف.

وجاءت فعاليات إطلاق المشروع اليوم الاثنين بحضور الرئيس التنفيذي لشركة "الأندلس كورت يارد" للتطوير العقاري، صالح طباخ وعدد غفير من عملاء الشركة.

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