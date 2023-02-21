بعد زلزال تركيا المدمّر.. "أردوغان" يعد ببناء 200 ألف مسكن

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، خطة لبناء 200 ألف منزل في 11 محافظة تركية تضررت من الزلزال المدمر في الذي ضرب البلاد في 6 فبراير.

وقال أردوغان من محافظة "هطاي" الأكثر تضررا من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة وأسفر عن مقتل أكثر من 41 ألف شخص في تركيا ودمر أو ألحق أضرارا بالغة بأكثر من 118 ألف مبنى، "لن يزيد ارتفاع أي من المباني عن 3 أو 4 طوابق".

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وأضاف أنه "سيتم اعادة تشييد جميع المباني على أرض صلبة ووفقا للمعايير الجيدة"، مشيرا إلى أن بناء هذه المساكن سيبدأ في مارس، وفقاً لما ذكرته "فرانس برس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتابع أن هذه المساكن ستُبنى بعيدا من خطوط الصدع وأقرب إلى الجبال للحماية من المشاكل الناجمة عن الأرضية غير المتينة.

وقال "سنبني أنطاكية وإسكندرون وأرسوز مجددا. سنعيد البناء من الصفر" وهي المدن الثلاث في محافظة هطاي.

كما وعد الرئيس التركي ببدء نقل المواطنين الذين يعيشون في الخيم والحاويات إلى منازلهم الجديدة في غضون عام".

وسيتم بناء 130 ألفا من الوحدات السكنية المعلن عنها في محافظات "هطاي"، و"كهرمان مرعش"، و"مالاتيا"، وهي أكثر المحافظات الـ 11 تضررا من الزلزال.

وقال أردوغان إنه سيتم أيضا إعادة بناء المساجد وأماكن العبادة الأخرى.

يذكر أن زلزالاً جديداً ضرب تركيا أمس، وكان بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، وشعرت به لبنان ومصر.

وأضاف الرئيس الذي أشار إلى أن أكثر من 114.800 شخص تم إنقاذهم من تحت الأنقاض، إلا أن البنوك العامة ستمحو ديون الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الزلزال.

وأوضح أنه في المجموع "تمت تلبية حاجات 1.69 مليون شخص للحصول على مأوى"، لافتا الى أنه تم إجلاء 375 ألف شخص منكوب من المحافظات المتضررة إلى مدن أخرى في البلاد ثلاثة أرباعهم عن طريق الجو.