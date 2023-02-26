إيداع 921 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" بالسعودية لشهر فبراير
ليرتفع إجمالي ما تم تمويله إلى 45.3 مليار ريال ضمن البرنامج منذ يونيو 2017
أعلن صندوق التنمية العقارية في السعودية، اليوم، إيداع أكثر من 921 مليون ريال في حسابات مستفيدي"سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر فبراير 2023، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية السعودية 2030 - لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70%.
وبين الرئيس التنفيذي للصندوق، منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر فبراير الحالي جرى تخصيصه دعماً لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي "سكني" منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى شهر فبراير 2023، تجاوز 45.3 مليار ريال.
وأكد استمرارية برامج الدعم السكني ضمن خيارات ومزايا أكثر، لافتاً إلى أن برنامج الدعم السكني المحدّث يأتي بهدف رفع كفاءة الدعم السكني لمستفيدي "سكني" حيث اشتمل على مزايا وحلول تمويلية وسكنية متنوعة، تُعزز من فرص تملك السكن الملائم، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وأضاف أن خدمة "صمم دعمك" المتاحة على منصة المستشار العقاري تتيح للمستفيدين تصميم دعمهم السكني واختيار المنتج السكني المناسب بما يُلبي رغباتهم في التملك، والاستفادة من البرامج الداعمة بما يتوافق مع قدراتهم المالية.
يُذكر أن "صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، كما وفّر خدمة "صمم دعمك" ضمن منصة المستشار العقاري لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.
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