قيمة الصفقات العقارية في السعودية تسجل 2.2 مليار ريال خلال أسبوع

تراجع النشاط الأسبوعي للسوق العقارية في السعودية للأسبوع الثاني 28.1%، واستقر إجمالي ‏قيمة الصفقات العقارية بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.2 مليار ريال.

وشمل ‏الانخفاض في نشاط السوق جميع القطاعات الرئيسة، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني ‏للأسبوع الثاني على التوالي 14.5%، واستقرت مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 1.4 ‏مليار ريال. وانخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري للأسبوع الرابع على التوالي بنسبة قياسية وصلت إلى ‏‏45.6 %، استقرت على إثره عند أدنى من مستوى 0.5 مليار ريال، وانخفض أيضا إجمالي قيمة ‏صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة وصلت إلى 39.3%، استقرت بدورها عند ‏مستوى 0.3 مليار ريال.‏

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وتأثر النشاط العقاري بالضغوط الناتجة عن ارتفاع معدل الفائدة إلى أعلى ‏مستوياتها خلال 22 عاما مضت، وتراجعت أحجام القروض العقارية الممنوحة للأفراد، التي سجلت وفقا ‏لبيانات العام الماضي انخفاضا سنويا بنسبة بلغت 21.1%، فاقدة نحو 33 مليار ريال، جاء أغلبها ‏في النصف الثاني من العام الماضي، وهو الانخفاض السنوي للمرة الأولى منذ بدأ نشر بيانات القروض ‏العقارية الجديدة، انعكست آثارها على إجمالي قيمة الصفقات العقارية بالانخفاض خلال النصف الثاني ‏من العام الماضي بنسبة 24.4%، مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وانخفاض عدد الصفقات ‏العقارية لفترة المقارنة نفسها بنسبة 28.9% "انخفاض السكني 31.6%"، وانخفاض حجم ‏المبيعات العقارية 29.2% "انخفاض السكني 31.7%"، نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".

في مقابل كل ذلك واجه الطلب ‏الاستهلاكي ارتفاعا قياسيا للأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، ما أدى بدوره إلى مضاعفة الضغوط ‏على نشاط السوق العقارية بشكل عام، وعلى القطاع السكني بدرجة أكبر.‏