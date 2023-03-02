"هيئة العقار" السعودية تصدر 148 ألف رخصة لممارسي أنشطة الوساطة والخدمات

أصدرت الهيئة العامة للعقار في السعودية أكثر من 148 ألف رخصة عقارية للمنشآت والأفراد منذ بدء نفاذ النظام في 18 كانون الثاني (يناير) الماضي.

وأكد تيسير المفرج المتحدث الرسمي للهيئة، أنه تم تغيير جميع الرخص بشكل تلقائي إلى مسمى رخصة فال العقارية التي أطلقته الهيئة على الرخص العقارية لممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية والمشمولة في نظام الوساطة العقارية.

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وبين المفرج أن رخصة فال العقارية عبارة عن خمس رخص للممارس ورخصة سادسة للإعلان العقاري، مشيرا إلى أن الرخصة تعد وثيقة رسمية تخول للأفراد والمنشآت ممارسة النشاط العقاري المحدد في الرخصة، حيث تخول الأفراد والمنشآت ممارسة أنشطة التوسط في إتمام صفقة عقارية بين طرفيها مقابل عمولة، والتسويق للعقار سواء عن طريق الوسائل الإعلانية أو التسويق المباشر في المكاتب والمعارض وغيرهما، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وأضاف أما رخصة فال لإدارة الأملاك، فهي رخصة خاصة بالمنشآت تخول للمنشأة تولي إدارة الشؤون المالية والإدارية للعقار نيابة عن الغير، وكذلك رخصة فال لإدارة المرافق، فهي رخصة خاصة بالمنشآت تخول المنشأة تولي إدارة الشؤون الفنية للعقار نيابة عن الغير، إضافة إلى أن رخصة فال لإدارة وتنظيم المزادات تختص بالمنشآت، وهي رخصة تخول للمنشأة تولي مهام عرض العقارات لبيعها بالمزادات العلنية، ويشمل المزادات العقارية الإلكترونية.

أما رخصة فال للاستشارات والتحليل العقاري، فهي رخصة تخول للمنشآت والأفراد تقديم التحليلات والاستشارات العقارية والرأي المتصل بالقطاع العقاري للعموم عبر أي وسيلة إعلامية أو لجهة مستفيدة من الخدمة.