الصين تدعو إلى الوقاية من المخاطر في قطاع العقارات

دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ يوم الأحد إلى "الوقاية من المخاطر والتخفيف من حدتها" من أجل "تعزيز التنمية المستقرة" لقطاع العقارات في البلاد.

وعانى النمو الاقتصادي الصيني منذ منتصف عام 2021، عندما أدى تشديد الضوابط على الديون التي تخشى بكين من ارتفاعها إلى مستوى خطير إلى حدوث ركود في صناعة العقارات الضخمة، التي تدعم ملايين الوظائف.

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اضطر المطورون الأصغر إلى إشهار الإفلاس وتعثر البعض، ما تسبب في قلق الأسواق المالية العالمية، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".

وأشار تقرير العمل الحكومي المنشور على الإنترنت إلى منع "التوسع غير المنظم" في سوق العقارات.

وقال مسؤول بالبنك المركزي يوم الجمعة إن النشاط العقاري يتعافى وإن الإقراض للبناء ومشتريات المنازل آخذ في الارتفاع.

ومن المرجح أن يكون التعافي القائم على الإنفاق الاستهلاكي أكثر تدريجيا من التعافي المدفوع بحوافز حكومية أو طفرة في الاستثمار العقاري.

لكن القادة الصينيين يحاولون تجنب إعادة إشعال ارتفاع الديون ويريدون دعم نمو مستدام ذاتيا يعتمد على الاستهلاك بدلا من الصادرات والاستثمار.