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"روشن" تطلق "وارفة" ثانى مشاريعها العقارية فى الرياض

المشروع على مساحة 1.4 مليون متر مربع ويضم أكثر من ألفى وحدة سكنية

دبى - العربية .نت
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أعلنت مجموعة "روشن" المطور العقاري السعودي، وأحد المشاريع الكبري لصندوق الاستثمارات العامة، عن إقامة مشروع "وارفة" السكني، الذي يُعد ثاني مشاريعها في العاصمة الرياض.

ويقع المشروع الجديد في حي الجنادرية شرق مدينة الرياض، ويتبع في تصميمه أسس ومبادئ التخطيط والتصميم والمواصفات لمجتمعات روشن السكنية حول المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة روشن ديفيد جروفر: "مع استمرار نجاح روشن، أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة في بناء مستقبل المجتمعات الإنسانية في كل أنحاء المملكة، نتوجه الآن إلى شرق مدينة الرياض للإعلان عن مجتمعنا الجديد "وارفة"، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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وتقدر مساحة مشروع " وارفة " بـ 1.4 مليون متر مربع، ومن المخطط بناء أكثر من ألفي وحدة سكنية على أرض المشروع لاستيعاب ما يقارب 13 ألف نسمة، إضافة إلى المرافق العامة من مراكز تجارية وخدمية، ومرافق صحية، وتعليمية، والمساجد، والساحات والحدائق العامة التي يبلغ إجمالي مساحتها 160 ألف متر مربع، التي من شأنها المساهمة في رفع نسبة المساحات الخضراء في المدينة، وتحسين جودة حياة السكّان.

ويعد مشروع " وارفة " السكنى ثانى مشاريع "روشن" فى الرياض بعد مشروعها الأول "سدرة".

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