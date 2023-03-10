شقة سعرها 22.5 مليون دولار.. هذه مواصفاتها

حلت الشقة السكنية الأغلى في الولايات المتحدة على السوق العقارية لتخطف الأضواء بعد أن عرضت للبيع.

واستعرض تقرير مطول نشرته شبكة CNBC الأميركية واطلعت عليه "العربية.نت" مواصفات الشقة السكنية التي يبلغ سعرها 22.5 مليون دولار وتقع في مدينة ميامي بولاية فلوريدا.

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وأشار التقرير الى أن الشقة تمتد على مساحة 6200 قدم مربعة، وتضم أربع غرف نوم وخمسة حمامات، لكنها تضم وسائل راحة وترفيه ربما تكون غير مسبوقة في مكان آخر.

وتقع الشقة الفاخرة في الطابق 48 من (Turnberry Ocean Club Residences) المطلة على شواطئ فلوريدا، حيث تمتد وسائل الراحة الموصوفة على أكثر من 70 ألف قدم مربعة و300 فدان وتشمل كل شيء من حديقة مائية عملاقة إلى ملاعب على شاطئ البحر بقيمة 1.2 مليون دولار.

والموقع الرئيس للمبنى يقع بين المحيط الأطلسي والممر المائي (Intracoastal) ما يعني أن الشقق في المبنى تطل على مناظر مختلفة من الواجهة البحرية، ويمكن لسكانها مراقبة شروق الشمس وغروبها من الداخل.

وقال الوسيط العقاري سينادا آزم إن منطقة (Sunny Isles Beach) حيث تقع الشقة السكنية تعد مركزاً للتطورات ذات العلامات التجارية الفاخرة للغاية، وتتميز بوسائل راحة غير عادية وعلامات تجارية فريدة من نوعها".

ويحصل السكان على برنامج عضوية اجتماعية في النادي الذي يبعد حوالي ميل واحد ويتضمن ملعبي غولف من 16 حفرة على مستوى عالمي، ومتنزها مائيا عملاقا. كما تمتد حزمة وسائل راحة ضخمة خاصة بالشقة أيضاً إلى Fontainebleau Aviation وهو مركز طائرات خاص للشركات في مطار ميامي القريب، كما يوجد مكان مخصص لرسو اليخوت حيث يمكن أن ترسو اليخوت التي يصل طولها إلى 180 قدماً.

ويوجد في الطابق 30 من المبنى حمامان كبيران، أحدهما لشروق الشمس والآخر لغروب الشمس، بالإضافة إلى بوفيه للعصائر وغرف المعيشة في الهواء الطلق مع أجهزة تلفزيون.

وتم تخصيص الطابق 31 بالكامل للعناية بالصحة، حيث يضم مناطق لياقة بدنية داخلية وخارجية، ويوجد في الطابق 32 صالة غروب الشمس ومساحة داخلية لتناول الطعام ومطبخ كامل لتقديم الطعام. ويوجد أيضاً في الطابق 32 منتجعا للكلاب حيث يمكن للحيوانات المحظوظة الاستمتاع بإطلالات على المحيط.

ويوجد مطعم في الهواء الطلق بجانب المسبح يقدم وجبتي الإفطار والغداء، ويضم هذا المستوى أيضاً غرفة عرض وجناحين فندقيين للضيوف المقيمين.

ويمتد الحي المواجه للشاطئ على حوالي 1.8 ميل مربع فقط لهذا الحجم، وهناك 16 مسكناً سكنياً فاخراً رائعاً يتنافسون على المشترين مع وحدات بسعر 10 ملايين دولار.

وقال آزم: "أصبحت المشاريع ذات العلامات التجارية رائجة الآن مع المهندسين المعماريين والمصممين والمنتجعات الصحية والنوادي الشاطئية إلى جانب وسائل الراحة والخدمات فائقة الفخامة".

ويتم تسويق المشروع على أنه أطول برج سكني على شاطئ البحر في أميركا، ومن بين وسائل الراحة مطعم فاخر ومنتجع صحي وصالة ألعاب رياضية وحدائق ذات مناظر طبيعية.

وقال مطور المبنى جيل ديزر: "مع كل مشروع جديد، نحاول دائماً التفوق على أنفسنا، لذلك أصبحت وسائل الراحة التي نتخيلها تتزايد بشكل تدريجي".

وقال ديزر: "تتميز أفق صني آيلز بيتش ببعض الأبراج الأكثر إثارة في ميامي، وقد أصبحت وجهة يمكن للمطورين فيها تجربة الهندسة المعمارية والمفاهيم ذات العلامات التجارية ووسائل الراحة".

ووفقاً للسجلات العامة، فقد تضمنت أعلى المبيعات الأخيرة في الحي صفقة بقيمة 27 مليون دولار في عام 2021، والتي جمعت بين وحدتين بنتهاوس بما يزيد قليلاً عن 3100 دولار للقدم المربع.