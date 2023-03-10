"غرفة دبي" تطلق 6 مجموعات أعمال لتمثيل القطاع العقاري

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، إطلاق ست مجموعات أعمال جديدة تمثل القطاع العقاري، بهدف تعزيز مساهمة القطاع في مسيرة النمو الاقتصادي بإمارة دبي.

وتشمل قائمة مجموعات الأعمال الجديدة التي تم تأسيسها كلا من مجموعة عمل مطوري العقارات، ومجموعة عمل تقييم العقارات، ومجموعة عمل التأجير العقاري، ومجموعة عمل إدارة المرافق، ومجموعة عمل خدمات الديكور والتصميم الداخلي، بالإضافة إلى مجموعة عمل مستشاري الهندسة.

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وتوفر مجموعات الأعمال منصة للحوار البناء بين أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، مما يساعد الشركات العاملة في مجال العقارات على الاستفادة من الفرص الجديدة، ومعالجة التحديات وتحسين التشريعات والسياسات التي تؤثر على هذا القطاع.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي فى بيان قطاع العقارات على مكانته كركيزة حيوية من ركائز اقتصاد دبي، ويعتبر مساهماً رئيسياً في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحصة تزيد عن 9 %، فى الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، محققاً معدل نمو سنوي بلغ 2.5% خلال الفترة ذاتها"وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

توقعات إيجابية

وأضاف لوتاه "نظراً للتوقعات الاقتصادية الإيجابية للإمارة للعام 2023، نرى أن القطاع العقاري سيحافظ على أدائه القوي بسبب عوامل متعددة أبرزها الطلب الكبير، وثقة المستثمرين المتزايدة بسوق العقارات في دبي،كما أننا نتوقع فرصاً هائلة في مجال تطوير المباني السكنية والبنى التحتية بدعمٍ من أجندة دبي الاقتصادية "D33".

وأشار إلي أنه يتوقع أن يشهد الاستثمار والإنفاق على العقارات المكتبية والصناعية والسياحية والتجزئة نمواً متزايداً، خاصة في ظل توقعات زيادة عدد سكان دبي إلى 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040، وبالتالي فإن تأسيس مجموعات الأعمال الجديدة التي تمثل القطاع العقاري يستهدف تعزيز النمو وتحفيز التنويع في هذا القطاع الحيوي.

وساهمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بتأسيس مجموعات الأعمال الجديدة وتحديد أنشطتها الاقتصادية بالتعاون مع غرفة تجارة دبي.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: إن تأسيس مجموعات الأعمال المختصة بقطاع العقارات والتي ستعمل تحت إشراف غرفة تجارة دبي ويتماشى مع التزامنا بنشر المعرفة العقارية وتعزيز ثقافة إدارة الأعمال التجارية السليمة وفقاً لأعلى المعايير العالمية،وستوفر مجموعات أعمال القطاع العقاري منصات جديدة ومثالية للحوار المعمق، وتبادل المعلومات والخبرات والأفكار،وتعزيز التعاون والتفاعل مع الأطراف المعنية، بما في ذلك دائرة الأراضي والأملاك، للمساهمة في تطوير السياسات وضمان مستقبل مشرق للقطاع العقاري.

نمو كبير لمبيعات العقارات

وشهدت معدلات إيجار ومبيعات العقارات مثل مشاريع الضيافة والمباني السكنية ومحلات التجزئة والمكاتب التجارية والصناعية جميعها زيادة كبيرة في عام 2022.

ووصلت معدلات إشغال المكاتب بدبي حتى الربع الأخير من عام 2022 إلى 88%، بزيادة نسبتها نحو 10% مقارنة بالعام 2021، وفق تقرير"سي بي آر إي".

وأكد لوتاه أن غرفة تجارة دبي ملتزمة بدعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة لازدهار الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها، ونستهدف بالتأكيد توفير مساحة مفتوحة للنقاشات الهادفة بين أعضاء الغرفة من الشركات العاملة في قطاع العقارات، وغيرهم من قادة الأعمال والأطراف الحكومية المعنية لتطوير منظومة عقارية رائدة.

ويأتي إطلاق مجموعات الأعمال المختصة بالقطاع العقاري استكمالاً لخطة غرفة تجارة دبي الرامية إلى زيادة عدد مجموعات الأعمال التي تمثل القطاعات والأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي إلى 100 مجموعة عمل بحلول مارس 2023، وذلك لتعزيز تنافسية القطاع ومساهمته في نمو الاقتصاد.