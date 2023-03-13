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مركز الإسناد والتصفية إنفاذ
شعار مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"
عقارات السعودية

إقامة 12 مزاداً لبيع 105 عقارات في السعودية هذا الأسبوع

العقارات المطروحة تقع في 8 مناطق مختلفة بالمملكة

دبي- العربية.نت
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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بالمملكة العربية السعودية عن إقامة 12 مزادًا علنيًا في الفترة بين 13 إلى 16 مارس 2023، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية لبيع وتصفية 105 عقارات متنوعة ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، وتقع في 8 مناطق مختلفة في المملكة.

وذكر المركز أن المزادات ستبدأ بـ34 عقارًا في منطقة الرياض في مزادات معالم الرياض وشرق نجد ومروج نجد الإلكترونية، ثم 9 عقارات بمنطقة مكة المكرمة في مزاد الشمس الإلكتروني الحضوري ومزاد البدر الإلكتروني ومزاد تلال الطائف الإلكتروني الحضوري، و16 عقارًا بمنطقة المدينة المنورة في مزاد آفاق التطوير الإلكتروني ومزاد رياض المدينة الثاني.

ثم 8 عقارات في منطقتي عسير وجازان في مزاد لؤلؤة الجنوب الإلكتروني، ثم 4 عقارات بمنطقة القصيم في مزاد جوهرة القصيم الإلكتروني الثاني، و14 عقارًا بمنطقة الشرقية في مزاد نسيم الشرقية الإلكتروني، وأخيرًا 20 عقارًا بمدينة حائل في مزاد واجهة الاستثمار الحضوري، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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ويعدّ "إنفاذ"مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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