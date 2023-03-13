اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عقارات دبي

"S&P": النظرة المستقبلية للشركات العقارية المصنفة في دبي مستقرة

"ستاندرد آند بورز": استمرار خفض مديونية الشركات العقارية في دبي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني- "S&P"، أن النظرة المستقبلية للشركات العقارية المصنفة في دبي مستقرة، مما يعكس توقعاتها بأن النمو سيدعم التدفقات النقدية والربحية الثابتة وتحسن مقاييس الائتمان.

وذكرت الوكالة أن الضغوط الاقتصادية المتزايدة على مستوى العالم بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وانخفاض قيمة العملات الناشئة قد تخفض الطلب على العقارات السكنية، ما من شأنه أن يؤدي إلى استقرار أسعار العقارات السكنية خلال العام الجاري.

وتوقعت ستاندرد آند بورز استمرار خفض مديونية الشركات العقارية في دبي إلى جانب توفر السيولة في ظل احتياجات تمويلية محدودة.

كما أن التدفقات النقدية الوفيرة ستسمح للشركات العقارية برفع النفقات الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والقيام بعمليات الاستحواذ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تنتقل عدوى سحب الودائع من "سيليكون فالي" لبنوك أميركية أخرى؟ هل تنتقل عدوى سحب الودائع من "سيليكون فالي" لبنوك أميركية أخرى؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط