162 ألف صفقة في المؤشر الإيجاري في فبراير 2023.. والرياض بالصدارة

أعلنت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" عن تسجيل "المؤشر الإيجاري" أكثر من 162 ألف صفقة إيجارية خلال شهر فبراير الماضي، ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة بالتكامل مع منصة سكني.

وأضافت الشبكة نحو 6 مدن جديدة للمؤشر الإيجاري، وهي (الطائف، ورابغ، وعنيزة، وحفر الباطن، وراس تنورة، وخميس مشيط)، ليصبح عدد المدن التي يشملها المؤشر 22 مدينة في جميع مناطق المملكة.

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وقالت الشبكة في بيان، اليوم الأربعاء، إن تقرير المؤشر الإيجاري لشهر فبراير كشف عن تسجيل أكثر من 131 ألف صفقة سكنية، بينما زادت الصفقات التجارية على 30 ألف صفقة في جميع مدن المؤشر وفقا لـ"واس".

وجاءت أكثر الأحياء تسجيلاً لعدد الصفقات الإيجارية السكنية في أعلى خمس مدن (ظهرة لبن، طويق، الورود) كأكثر الأحياء في الرياض، وأحياء (الصفا، السلامة، البوادي) الأكثر في جدة، فيما جاءت (الشوقية، النسيم، المحمدية) في مكة المكرمة، بينما (النور، طيبة، الراكة الشمالية) كأكثر الأحياء في الدمام، و(العريض، الزهرة، الرانوناء) الأكثر في المدينة المنورة.

وسجلت مدينة الرياض الأعلى في الصفقات التجارية حيث شهدت أكثر من 10 آلاف صفقة إيجارية، وحلت جدة ثانياً بصفقات تجارية إيجارية تجاوزت 6500 صفقة، بينما بلغت الصفقات التجارية في المدينة المنورة ما يقارب 2000 صفقة، وجاء بعدها في صفقات المؤشر الإيجاري التجارية مدينة الدمام بما يزيد عن 1800 صفقة، وأخيراً مكة المكرمة بأكثر من 1600 صفقة، الجدير بالذكر أن الصفقات التجارية تنوعت وحداتها ما بين محال تجارية ومكاتب ومراكز.

وتصدّرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري لشهر فبراير كأكثر المدن تسجيلاً للصفقات الإيجارية، وذلك بعد أن قاربت 52 ألف صفقة سكنية وتجارية، وهو ما يمثل 32% من إجمالي الصفقات، تلتها مدينة جدة والتي زادت صفقاتها عن 33.9 ألف صفقة سكنية وتجارية، ثم الدمام والتي سجلت أكثر من 10.5 آلاف صفقة، ثم مكة المكرمة حيث بلغت صفقاتها أكثر من 10.4 آلاف صفقة، فالمدينة المنورة بقرابة 9 آلاف صفقة، فيما سجلت بقية المدن نحو 46 ألف صفقة سكنية وتجارية.