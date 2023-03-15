"الوطنية للإسكان" تروج للقطاع العقاري السعودي في معرض "ميبم" بفرنسا

تشارك "الوطنية للإسكان" (NHC) في جناح "استثمر في السعودية" بمعرض "ميبم - MIPIM" الذي يقام في مدينة كان الفرنسية، ضمن مجموعة مشاركات من الجهات الحكومية والشركات السعودية في المعرض خلال الفترة من 14-17 مارس.

وتستهدف "استثمر في السعودية"- الهوية الوطنية للاستثمار فى المملكة- من خلال مشاركتها استعراض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع السعودية الناجحة للجهات المشاركة، والمزايا التنافسية وحجم وتنوع الفرص الواعدة، وإبراز الإمكانات التي تمتلكها المملكة في القطاع العقاري، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات الممكنة واستقطاب أحدث التجارب العالمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

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وذكرت الشركة في بيان أنها تهدف من المشاركة في المعرض مطالعة أحدث الابتكارات والمشاريع في القطاع العقاري عالميًا، بجانب استعراض أبرز مشاريعها السكنية والخدمات التي تقدمها في تعزيز امتلاك المساكن، والتسهيلات التى تقدمها للمطورين والمقاولين في القطاع، لتنمية المعروض العقاري واستحداث مجتمعات حيوية تتكامل فيها الخدمات والمرافق والمساحات المفتوحة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وناقش الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان محمد البطي، فى إحدي الجلسات الحوارية رؤية المملكة لتطوير الإسكان فيما يتعلق بالتخطيط العمرانى، التي تهدف إلى بناء دولة طموحة ذات اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، حيث كان للوطنية للإسكان أثر كبير على التخطيط العمراني، عبر إعادة تنظيم الكثافة السكانية بتحويل المشاريع السكنية إلى أحياء ضخمة تمتد على مساحة تتراوح ما بين 35-50 مليون متر مربع .

وأشار إلى تدشين أكبر مشروع إسكاني بالمملكة "ضاحية الفرسان" ، كما تسعي الشركة إلى تحسين تجربة السكان بمرافق مجتمعية ومناطق طبيعية داخل المجتمعات السكنية.

وتهدف الوطنية للإسكان إلى زيادة المعروض العقاري، لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.