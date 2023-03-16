مبيعات المساكن في الصين تسجل نمواً طفيفاً لأول مرة منذ عام

سجلت قيمة مبيعات المساكن في الصين مكاسب طفيفة في الشهرين الماضيين للمرة الأولى منذ أواخر عام 2021.

يأتي ذلك على خلفية الإجراءات الحكومية التي شملت الدعم المالي وخفض معدلات الرهن العقاري، إلى جانب تخفيف قيود الشراء في العديد من المدن الكبرى بما في ذلك شنغهاي.

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وعلى الرغم من ذلك، لا تزال مؤشرات البناء ضعيفة مع استمرار انخفاض الاستثمار في العقارات السكنية وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ.