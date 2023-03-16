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"روشن" تبرم 7 اتفاقيات بقيمة 8 مليارات ريال لإنجاز أعمال بمشاريعها

العقود تتضمن تطوير وحدات سكنية وبنية تحتية ومدارس

دبي - العربية.نت
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أبرمت مجموعة روشن، المطور العقاري و أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة السعودي،7 اتفاقيات بقيمة تصل إلى 8 مليارات ريال سعودي لتطوير بنى تحتية ومرافق متعددة في مجتمعاتها المختلفة حول المملكة.

وجرت مراسم التوقيع على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص المقام في الرياض خلال الفترة من 14 إلى 15 مارس، ومثّل مجموعة روشن في التوقيع الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بالمجموعة أسامة قباني.

وشملت الاتفاقيات المعلنة التوقيع مع شركة تشاينا هاربور الهندسية، شركة شابورجي وبالوني، وشركة أنساب للمقاولات،ومجموعة سيتي اسكيب، وشركة الكفاح للبريكاست، وشركة هيف وشركة عبر للمقاولات وفقا لـ"واس".

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وتهدف العقود المبرمة إلى تطوير منافع ومرافق متعددة ضمن مجتمعات روشن المختلفة حول المملكة مشتملة في ذلك على تطوير وبناء الوحدات السكنية والمتنوعة والبنى التحتية والمشاتل الزراعية والمدارس بمختلف مراحلها.

وتعليقاً على الاتفاقيات صرح الرئيس التنفيذي للتطوير بمجموعة روشن أسامة قباني: "وتيرة العمل المتسارعة في روشن تحفزنا على التعاون مع مختلف الشركاء لتحقيق طموحاتنا".

وأضاف "الشراكات جزء أصيل من عملنا في "روشن"، حيث نعمل بصفتنا مطورين وممكنين في القطاع العقاري بما يتناسب مع رؤيتنا في تقديم منتجات ذات جودة عالية وأساليب حياة جديدة وعصرية تسهم في الرفع من مستوى جودة حياة سكان المملكة وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030".

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