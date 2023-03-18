عقارات دبي
"بن غاطي" للتطوير: الطلب العقاري القوي في دبي يشجع على إطلاق المشاريع الجديدة
تسليم مشروع "بن غاطي كريك" قبل الموعد المحدد بنهاية 2023
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أعلنت شركة بن غاطي للتطوير، عن إنجاز مشروعها السكني "بن غاطي كريك" البالغة قيمته 400 مليون درهم قبل الموعد المحدد نهاية العام 2023.
وقالت الشركة في بيان إن المشروع تم إطلاقه في مارس 2022 وتم إنجازه بشكل كامل في أقل من سنة.
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وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي للتطوير العقاري، إن سوق دبي العقارية لا تزال تحافظ على توقعات قوية للطلب خلال العام 2023، مما يؤهلها لتسجيل مستويات قياسية للبيع، ويشجع المطورين العقاريين على إطلاق مزيد من المشاريع العقارية الجديدة.
وحسب البيان، بعد تسليم مشروع "بن غاطي كريك" تتسع المحفظة العقارية للشركة في منطقة الجداف لتصل قيمتها إلى 1.5 مليار درهم.
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