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"سكوب" السعودية تسند مخطط تطوير كورنيش المقطم إلى "فوستر + بارتنرز"

المشروع يقام على مساحة 2 مليون متر مربع وتصل عوائده 60 مليار جنيه

القاهرة - العربية.نت
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وقعت شركتا النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير المصرية وشركة سكوب التابعة لمجموعة السويلم السعودية عقد تصميم مشروع تطوير كورنيش المقطم، مع مكتب "فوستر + بارتنرز".

وذكر بيان من وزارة قطاع الأعمال العام المصرية أن مكتب " فوستر+ بارتنرز" سيعد التصميم والرسومات الخاصة بالمشروع، الذي ينفذ بالشراكة بين "النصر للإسكان"و"سكوب".

وقال وزير قطاع الأعمال المصري محمود عصمت، في كلمة له "نشهد بدء مرحلة جديدة من مراحل المشروع العملاق لتطوير كورنيش المقطم بإجمالي عوائد تزيد على 60 مليار جنيه، وهو تعاون نسعد به وندعمه لأنه يأتي في إطار استراتيجية الوزارة التي تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة بدعم القطاع الخاص وفتح المجال أمامه ليحتل مكانته الطبيعية في قيادة الاقتصاد القومي جنبا إلى جنب مع القطاعين التعاوني والحكومي".

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وقال علاء خضر الرئيس التنفيذي لشركة سكوب العقارية إن "المشروع يجري تنفيذه من خلال شراكات استراتيجية مع نخبة من الشركات العالمية، وهو ما يأتي استكمالاً لاستراتيجية الشركة في تبادل وتوطين المعرفة على مستويات عالية مع الشركات وبيوت الخبرة العالمية التي تمثل قيمة مضافة للمشروع، وتتويجًا لهذه التعاقدات فإننا نعلن اليوم التعاقد مع واحد من أهم مكاتب المصممين في العالم وهو مكتب " فوستر + بارتنرز".

وقال المهندس محمد عبد المقصود الرئيس التنفيذي لشركة النصر للإسكان والتعمير، قال إن المشروع يمثل نقلة نوعية لمنطقة المقطم ويأتي في إطار إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال لتحسين الاستفادة من الأصول المملوكة للشركات التابعة بالشراكة مع القطاع الخاص وتعظيم العوائد المحققة منها.

وأوضح أن المشروع يقام على مساحة حوالي 2 مليون متر في موقع متميز يطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارات، وبتكلفة تبلغ نحو 32 مليار جنيه يضخها المستثمر.

أضاف عبد المقصود أن المشروع ينقسم إلى قطعتين الأولى كورنيش المقطم والمصاطب بمساحة 1.3 مليون متر، والقطعة الثانية بمساحة 750 ألف متر بالهضبة الوسطى (كمبوند سكني متكامل الخدمات)، ويحتوي على أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وتعليمية ورياضية وغيرها.

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