"إعمار" الإماراتية تضع حجر أساس مركز للتسوق في "جامو وكشمير" بالهند

وضعت مجموعة إعمار الإماراتية حجر أساس مشروعا عقاريا بمدينة سريناجار عاصمة منطقة جامو وكشمير فى الهند.

ومن المقرر أن تبني الشركة مجمعا بتكلفة 60.5 مليون دولار يضم مركزا للتسوق وبرجا تجاريا متعدد الأغراض، في إطار مساعي الحكومة الهندية لتحقيق الاستقرار في المنطقة التي تشهد اضطرابات بسبب النزاع على السيادة بين الهند وباكستان.

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ووصفت حكومة الولاية المشروع بأنه أول استثمار أجنبي بها بعدما قالت الحكومة المركزية الأسبوع الماضي إن منطقة جامو وكشمير تلقت استثمارات قياسية بلغت 15 مليار روبية أي ما يعادل 181 مليون دولار في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2022- 2023وفقا لـ"رويترز".

وتمتد السنة المالية في الهند بين أبريل/نيسان ومارس/آذار.

ولطالما حاولت الحكومات جذب المستثمرين المحليين والأجانب لكن دون نجاح يذكر بسبب التمرد المستمر منذ ثلاثة عقود في منطقة تتنازع الهند وباكستان على السيادة عليها.

وقال الرئيس التنفيذي لإعمار العقارية أميت جين للصحفيين أمس الأحد إن الاستثمار سيكون له تأثير مضاعف.

وأضاف بعد مراسم وضع حجر الأساس لمركز (مول أوف سريناجار) التجاري "هذه هي البداية، علينا أن نلهم الناس، على الآخرين أن يحذو حذونا، ومساحة هذا المركز التجاري مليون قدم مربعة وسيضم 500 متجر وسيوفر بين 7و8 آلاف فرصة عمل".

وقال المسؤول المحلي البارز مانوج سينها إن المشروع بث الثقة لدى المستثمرين الأجانب وسيعزز اقتصاد المنطقة.

وتطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة على كشمير بأكملها، إلا أن الجارتين النوويتين تتقاسمان السيطرة عليها وخاضتا اثنتين من حروبهما الثلاثة بسببها.