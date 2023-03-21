"إنفاذ" يبيع أرض "تاج الياسمين" بأكثر من مليار ريال سعودي

باع مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» أرض الياسمين التي تجاوزت مساحتها الإجمالية 360 ألف مترمربع، في مزاد "تاج الياسمين"، وبيعت المساحة التي عرضت في المزاد بقيمة إجمالية بلغت 1.19 مليار ريال شامل السعي والضريبة.

وشهد المزاد منافسة من رجال الأعمال والمستثمرين والصناديق الاستثمارية والمهتمين بالقطاع العقاري على هذا المزاد العلني الحضوري الذي أُقيم أمس بمدينة الرياض.

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وأكد الرئيس التنفيذي للمركز حسين الحربي أهمية دور المركز في الإشراف على مزودي الخدمات فيما يخص أعمال البيع والتصفية للأصول أو التركات أو المساهمات أو غيرها من الأموال المسندة إلى المركز؛ وبلغ إجمالي الأصول التي تم تصفيتها خلال عامي 2021 و 2022م أكثر من 5000 عقارٍ بمختلف مناطق ومدن المملكة، وتجاوز إجمالي الحقوق المستردة 12 مليار ريال وفقا لـ"واس".

ويُعدُّ مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» مركزًا حكوميًّا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030،إذْ يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.