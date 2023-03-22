"سينومي سنترز" تتم صفقة بيع قطعة أرض فى "الرياض" مقابل 644.5 مليون ريال
115 ألف متر مربع مساحة الأرض المباعة
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قالت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز)، اليوم الأربعاء، إنها أتمت صفقة بيع قطعة أرض في حي الرائد بالرياض مقابل 644.5 مليون ريال سعودي.
وذكرت في بيان لها لـ" تداول السعودية"، أنها أتمت عملية نقل ملكية صك الأرض للمشتري، وتم تحصيل قيمة البيع البالغة 644.5 مليون ريال من قبل الشركة.
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وأضافت أنه سيتم عكس الأثر المالي لسينومي سنترز من عملية بيع الأرض هذه ضمن القوائم المالية للربع الأول من عام 2023م الذي ينتهي في 31 مارس/ آذار الجاري.
وأعلنت الشركة، في 25 ديسمبر الماضي عن بيع قطعة الأرض بحي الرائد بالرياض بمساحة 115.09 ألف متر مربع ضمن مزاد أجري في الشهر ذاته، كثاني قطعة أرض تبيعها الشركة في إطار برنامجها لبيع محفظة من الأصول غير الأساسية والمقدر إجمالي قيمتها السوقية بملياري ريال.
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