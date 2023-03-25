خبير: أرباح المستثمرين في عقارات دبي الفاخرة تجاوزت 100% منذ الجائحة

قال الخبير العقاري وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، إن أرباح المستثمرين العقاريين تجاوزت 100% لدى من تشجع على الاستثمار في دبي، وذلك خلال الفترة المصاحبة لجائحة كورونا منذ عام 2020 وحتى الربع الأول من العام 2023، لاسيما في قطاع العقارات الفاخرة.

وأضاف الزرعوني وفق بيان، أن "القطاع العقاري في دبي لم يخيب ظن كل من راهن عليه، باختلاف الفئات السكنية المستثمر بها التي كانت ومازالت تشكل فرصا استثمارية كبيرة للجميع".

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وأوضح الزرعوني أن دبي تشهد تدفقا متزايدا في الأثرياء الأجانب الطامحين للاستقرار والاستثمار في كافة الأنشطة التجارية في الإمارة، لاسيما قطاع العقارات المزدهر والذي يحقق أرباحا قياسية وسهولة في البيع والشراء مع نضج السوق ووصوله لأفضل المعايير العالمية.

وتابع: "كل من استثمر في فترة كورونا ارتفعت قيمة استثماره بنسبة فاقت 80% وفق الإحصاءات والبيانات الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بل وتجاوزت هذه النسبة 100% في عدد كبير من الوحدات السكنية لاسيما في العقارات الفاخرة".

وأشار وليد الزرعوني، إلى أن دبي تعزز مكانتها كعاصمة للأثرياء في العالم، ويتضح ذلك من ارتفاع حجم العقارات الفاخرة المباعة والتي يتجاوز سعرها 50 مليون درهم فأكثر.

وأشار الزرعوني، إلى أن المطورين العقاريين يجب يستعدوا لاستقبال أي طلب متوقع على هذه النوعية من العقارات، والاستجابة للتحولات الكبيرة للسوق العقاري، والعمل على تطوير عقارات تتناسب مع هذه الفئة من الأثرياء، الذين بدأوا في توطين أنفسهم كمستثمرين عقاريين، وهو ما ينعكس إيجابا على المشهد الكلي لاقتصاد دبي.

وأكد أن "من يقوم بشراء عقار تصل قيمته إلى 50 مليون أو 100 مليون درهم سيقوم بتأسيس استثمارات تتجاوز قيمتها أضعاف ما تم استثماره في العقار".