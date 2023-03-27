القيمة المتداولة للعقار في عُمان ترتفع 17% إلى 447 مليون ريال بأول شهرين من 2023
القيمة المتداولة لعقود البيع تسجل 207.5 مليون ريال
سجَّلت قيمة التداول العقاري في سلطنة عُمان منذ بداية العام حتى نهاية شهر فبراير الماضي ارتفاعا بنسبة 17.4% إلى 447.3 مليون ريال، مقارنة مع 381.1 مليون ريال بنفس الفترة المماثلة من 2022.
وأفادت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن إجمالي الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية بلغت 12.5 مليون ريال، بارتفاع نسبته 22.8%، مقارنه بالفترة نفسها من عام 2022.
وبلغت القيمة المتداولة لعقود البيع 207.5 مليون ريال، وفيما سجلت القيمة المتداولة لعقود الرهن 238.3 مليون ريال، بينما بلغت القيمة المتداولة لعقود المبادلة 1.5 مليون ريال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية.
ورصدت البيانات، إصدار 39.79 ألف ملكية بنهاية شهر فبراير 2023، وبلغت عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 210 ملكيات مقارنة بـ 148 ملكية بنهاية شهر فبراير 2022 بارتفاع ما نسبته 41.9%.
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