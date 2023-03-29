يبدأ غدًا.. خطوات حجز وحدات سكن مصر في 11 مدينة جديدة

يبدأ حجز وحدات مشروع سكن مصر، غدا الخميس، حيث يستقبل موقع بنك التعمير والإسكان بداية من الساعة الـ10 صباحا غدا فتح باب الحجز للوحدات في 11 مدينة جديدة، وذلك لمن تقدموا بالفعل في التسجيل وسداد مبلغ مقدم جدية الحجز للطرح الحالي للوحدات.

وسيتاح حجز شقق سكن مصر حتى 2 أبريل المقبل، وذلك لمن سجلوا إلكترونيا واستخرجوا أرقام الاستمارة الإلكترونية وسددوا مبلغ مقدم جدية الحجز بداية من 15 يناير وحتى 8 مارس الجاري.

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وتضمن الطرح الحالي لشقق سكن مصر وحدات كاملة التشطيب بعدد 8660 وحدة سكنية بمساحات من 106 حتى 133 م2، وذلك في مدن "أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر والقاهرة الجديدة والعبور الجديدة والشروق والمنصورة الجديدة ودمياط الجديدة والعلمين الجديدة والمنيا الجديدة وناصر غرب أسيوط وغرب قنا"، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

وسيتاح الحجز من خلال موقع بنك التعمير والإسكان، عبر الخطوات تشمل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، تسجيل الدخول بكلمة المرور والرقم القومى، الضغك على أيقونة "أرغب في التقدم"، اختيار "احجز الآن"، بعدها تظهر شاشة- للاطلاع فقط- توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، وستظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المُتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالى (المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة)، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز، كما يمكن طباعة كامل بيانات الاستمارة.

ووفقا لما أوضحه بنك التعمير والإسكان فإنه يتم استكمال سداد 20 % بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 5.0% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر، ويتم سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

فيما يتم سداد 70% باقي ثمن الوحدة، على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح، وذلك بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5% مصاريف تحصيل.