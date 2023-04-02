الصين تطلق أول دفعة من مشاريع توسيع صناديق الاستثمار العقاري للبنية التحتية
عمليات اكتتاب 18 صندوقا عقاريا في بورصة "شانغهاي" تجمع 9.7 مليار دولار
قالت بورصة "شانغهاي" وبورصة "شنتشن" الصينيتان، إن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وافقت على الدفعة الأولى من مشاريع التوسيع الأربعة لصناديق الاستثمار العقاري في البنية التحتية ( REITs).
وسيتم إدراج اثنين من مشاريع توسيع صناديق الاستثمار العقاري للبنية التحتية في بورصة شانغهاي للأوراق المالية، كما سيتم إدراج مشروعين آخرين في بورصة شنتشن للأوراق المالية.
وذكرت بورصة شانغهاي وبورصة شنتشن، أن تنفيذ مشاريع توسيع صناديق الاستثمار العقاري للبنية التحتية هو إجراء رئيسي لزيادة تعزيز الإصدار المنتظم للصناديق الائتمانية للاستثمار العقاري، إضافة إلى التنمية السليمة والموحدة للسوق.
وأضافت البورصتان أن هذه المشاريع ستساعد على تسريع تشكيل دائرة فعالة من الأصول الحالية والاستثمارات الجديدة، وتوسيع الاستثمار الفعال، وتعزيز تطوير البنية التحتية عالية الجودة.
وحتى الآن، أكمل إجمالي 18 صندوق استثمار عقاري عمليات الاكتتاب الأولي في بورصة شانغهاي للأوراق المالية، حيث تم جمع نحو 66.68 مليار يوان (نحو 9.7 مليار دولار)، في حين جمعت بورصة "شنتشن" نحو 24 مليار يوان من 9 صناديق استثمار عقاري عامة.
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