معرض "مسكن العقاري" بالرياض يتيح للشركات بيع مشروعاتها بالمزاد

تشهد مدينة الرياض انطلاق النسخة الثانية من معرض مسكن العقاري، خلال الفترة من 1 إلى 3 مايو 2023، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والبنوك وشركات التمويل والتطوير العقاري، برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ويسلط المعرض الضوء على المشاريع السكنية الجديدة والفرص التمويلية التي تتيحها الجهات المشاركة للزوار، كما سيتم استعراض المستجدات في تقنيات وأساليب البناء الحديثة في مجال البناء والتشييد وآخر ما توصلت له التقنيات من حيث سرعة التنفيذ والجودة، بهدف زيادة المعروض العقاري ورفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية وفقا لـ" واس" .

مادة اعلانية

‎ويهدف المعرض إلى توفير رحلة كاملة للمستفيد من خلال تسهيل التواصل مع المطورين والمقاولين وتوفير الاستشارات اللازمة لهم، بالإضافة إلى عقد ورش عمل وإطلاق صناديق استثمارية عقارية وعرض أهم المشاريع للمطورين بما يخدم المستفيدين من طالبي المساكن من الأسر السعودية.

وسيشهد المعرض إطلاق أول مزاد عقاري من نوعه وسيكون متاحاً للشركات لطرح عقاراتها للبيع بالمزاد العلني، كما سيشهد المعرض تدشين مشاريع سكنية جديدة في الرياض بأسعار تنافسية وتصاميم هندسية حديثة، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات التي تخدم قطاع الأعمال والأفراد.

يذكر أن المعرض وما يصاحبه من فعاليات وإطلاقات جديدة يأتي امتداداً للجهود المستمرة التي يبذلها شركاء القطاع لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - لرفع نسبة التملك للمساكن إلى 70%، كما يسهم في جمع الجهات والبرامج ذات العلاقة في مكان واحد بهدف تطوير القطاع العقاري وطرح أفضل الحلول السكنية والتمويلية.