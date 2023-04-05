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مركز الإسناد والتصفية إنفاذ
شعار مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"
عقارات السعودية

"إنفاذ" يشرف على مزاد لمار الرياض لبيع 58 عقاراً

إجمالي المساحات للعقارات المطروحة للبيع أكثر من 130 ألف متر مربع

دبي - العربية.نت
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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن مزاد لمار الرياض العلني الإلكتروني لعرض 58 أرضاً تجارية سكنية بمدينة الرياض في كل من حي المونسية والقادسية، وذلك من يوم الأربعاء 5 أبريل حتى 10 أبريل الجاري.

ويعرض المزاد عدداً من الأراضي والبلكات السكنية والتجارية النوعية؛ بموقع قريب من طريق الأمير محمد بن سلمان بمسافة 350مترا ، وطريق الدائري الشمالي بمسافة 600 مترا، وجامعة الأميرة نورة بمسافة 9.4كم، واستاد الملك فهد 7.7كلم، كما يبلغ إجمالي المساحات للعقارات المطروحة للبيع أكثر من 130 ألف متر مربع.

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ويُعدُّ مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" مركزاً حكوميّاً مستقلاً، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، إذْ يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيّاً من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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