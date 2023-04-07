"ملاك": أكثر من 900 جمعية مفعّلة في السعودية بالربع الأول لعام 2023

سجّل برنامج "مُلّاك" في السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد جمعيات المُلّاك المفعّلة خلال الربع الأول لعام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تجاوز عدد الجمعيات المفعّلة 948 جمعية، بمعدل شهري يتجاوز 300 جمعية مفعّلة خلال 2023.

وأكد "ملاك" أن تطوير الخدمات وتميزها بالإضافة إلى إثرائها لمستفيدي قطاع العقارات ذات الأجزاء المشتركة، ومساهمتها في تنظيم التعايش المشترك من أهم أسباب إقبال المستفيدين على تسجيل الجمعيات، حيث عمل تسهيل إجراءات إدارة الموارد المالية للجمعية وتعاملات الحساب البنكي لها، وإمكانية التعاقد مع مقدمي الخدمات ومديري العقار المسجلين بمنصة "ملاك"، وإتاحة قنوات التواصل داخل المنصة الإلكترونية بين أعضاء الجمعية والتصويت على ترشيحات وقرارات الجمعية، بالإضافة إلى أبرز الخدمات وهو إمكانية استخدام السند التنفيذي تجاه المتعثرين عن سداد رسوم الجمعيات.

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يذكر أن نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها يُمكّن المُلّاك من إنشاء جمعية دون عدد محدد للوحدات العقارية إذا بلـــغ عدد مُلّاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشـــترك ثلاثـــة فأكثر، وتطبيق سند تنفيذي على المُلّاك غير الملتزمين بقرارات مدير العقار، ووجوب الإفصاح عن الوحدات العقارية عند البيع، وتوضيح كل ما يتعلق بالوحدة العقارية من التزامات وتسليم عند الإفراغ، إضافةً إلى إمكانية إنشاء جمعية للمستأجرين، وتزويد المستفيدين بقائمة لمقدمي الخدمات من الشركات المصنفة والمعتمدة، وغيرها من الخدمات التي تهدف إلى دفع عجلة التطوير بشكل مستمر في مُلّاك.