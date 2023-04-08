"دبليوكابيتال": دبي الوجهة العقارية المفضلة للأجانب لهذه الأسباب

أظهر استطلاع رأي أجرته شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، أن إمارة دبي أصبحت حلم العيش والإقامة والعمل للكثيرين من الأجانب، ولا سيما الشباب العربي.

وأوضح الاستطلاع أن البنية التحتية جعلت دبي تتبوأ الصدارة في مجال العقارات على المستوى العالمي، وعززت مكانتها في طليعة الوجهات العالمية كأفضل مكان للعيش والعمل والاستثمار، مع سهولة تأسيس الأعمال، وتوفر فرص العمل الجيدة.

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وبحسب استطلاع الرأي، الذي شمل عملاء "دبليو كابيتال" في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، خلال الفترة بين شهري يناير ومارس 2023، فإن نجاحات دبي خلال العقدين الماضيين في جميع المجالات رسخت مكانتها كأرضية خصبة للفرص، كما أصبحت مقصداً للترفيه والعمل والعيش.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال"وليد الزرعوني، إن استطلاع الرأي أظهر رغبة كبيرة لدى الجميع للعيش في دبي، وتأسيس أعمالهم وبناء مستقبلهم، حيث تعد الإمارة واحدة من أكثر سبع مدن في العالم أماناً للمواطنين والمقيمين والزوار.

وأكد الزرعوني، أن دبي توفر أحدث الطرق والموانئ والمطارات، التي تعمل كواحدة من أكثر بوابات العالم ازدحامًا في المنطقة للأعمال والتجارة والسياحة، ما يجعلها مفضلة لدى الكثير.

وكشف الزرعوني، عن أن السوق العقارية في دبي تتميز بتنوعها؛ حيث تلبي متطلبات المستأجر والمشتري على اختلافها، ويدعم ذلك وجود أنظمة قانونية عقارية مرنة، تسمح للمواطن الإماراتي والخليجي بالتملك في أي منطقة، وكذلك تتيح للمقيم الأجنبي استئجار وشراء وبيع العقارات في مناطق محددة في الإمارة