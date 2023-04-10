14.7 مليار درهم تداولات العقارات الفاخرة في دبي الربع الأول 2023

شهد سوق العقارات السكنية الفاخرة في دبي تداولات بقيمة 14.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2023، وبلغ حجم سوق العقارات الفاخرة في الربع الأول 21.7% من إجمالي سوق العقارات السكنية في دبي.

وانخفض حجم تداولات العقارت بنسبة 21.72% فى الربع الأول من 2023 مقارنة بالربع الرابع من العام 2022 وفقا لتقرير صادر عن شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي بناء على بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

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وراعت الشركة التي أعدت التقرير تداولات سوق العقارات الفاخرة في مناطق البراري ووسط مدينة دبي ودبي هيلز استيت (القصور فقط) وتلال الإمارات وجميرا باي وجزر جميرا ونخلة جميرا.

و شهد متوسط سعر القدم المربعة للعقارات الفاخرة نمواً بنسبة 21.07% إلى 3373 درهم إماراتي، وبلغ متوسط سعر العقارات الرئيسية 25.2 مليون درهم إماراتي بزيادة 27.49% مقارنة بالربع الرابع من العام 2022.

واستمرت المناطق الرئيسية الأخرى في تحقيق نمو إيجابي في حجم المبيعات على أساس ربع سنوي حيث سجلت جميرا باي نموا 220% عند 2.05 مليار درهم ،و البراري 167.53% عند 926 مليون درهم، ووسط مدينة دبي 48.78% عند 3.4 مليار درهم، وتلال الإمارات 11.62% عند 613.6 مليون درهم، فيما شهدت نخلة جميرا زيادة في متوسط الأسعار بنسبة 17.26% على أساس ربع سنوي إلى 9.5 مليون درهم، مستفيدة من مبيعات التي بلغت 5.7 مليار درهم للعقارات الفاخرة.

وقال كريس وايتهيد، المدير الشريك في شركة لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي: "بالانتقال إلى الربع الثاني من عام 2023، نشهد استمرار في التداولات العقارية السكنية ذات الحجم الكبير ضمن قطاع العقارات الفاخرة، حيث تستمر بشكل أساسي بناء على أسلوب الحياة الراهن والتغيرات التي تشهدها الثروات من المشترين الأوروبيين الوافدين والاتجاه المتزايد مؤخرًا من المستثمرين المؤسسيين، وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال العقارات الفاخرة الجاهزة للتسليم منخفضة العرض، وسيحدد البائعون الأسعار ويضمنون الاتجاه الإيجابي المطلوب لدفع المنطقة خلال أشهر الصيف البطيئة".

المناطق الأكثر مبيعا

في سوق العقارات الفاخرة، تم بيع 1584 وحدة بإجمالي 9.8 مليار درهم، ما يجعلها 66% من إجمالي حجم السوق الرئيسي، وكانت المناطق الثلاثة الأولى التي سجلت أعلى حجم لمبيعات الشقق الفاخرة هي نخلة جميرا (3.7 مليار درهم) ووسط مدينة دبي (3.4 مليار درهم) وجميرا باي (1.8 مليار درهم). كما يبلغ متوسط تكلفة الوحدة الفاخرة 28.4 مليون درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 34.62% مقارنة بالربع الرابع من العام 2022، تغطي مساحة مبينة تقدر بـ 5379 قدم مربعة ، وشكلت المبيعات الفاخرة على الخارطة 70% من جميع الوحدات السكنية المباعة في الربع الأول من عام 2023.

في سوق الفلل الفاخرة، تم بيع 294 فيلا بإجمالي 5.6 مليار درهم، وكانت المناطق الثلاث الأولى التي سجلت أعلى حجم مبيعات للفلل الفاخرة هي نخلة جميرا (1.9 مليار درهم) ودبي هيلز استيت (1.6 مليار درهم) والبراري (926 مليون درهم).

ويبلغ متوسط تكلفة الفيلا الفاخرة 36.8 مليون درهم ، بزيادة قدرها 37.2% على أساس ربع سنوي، قفز متوسط السعر للقدم المربع للفيلات الفاخرة بنسبة 53.15% على أساس ربع سنوي إلى 3547 درهم للقدم المربعة، و 88% من مبيعات سوق الفلل الممتازة كانت في السوق السكنية الثانوية.

أعلى متوسط سعر



بلغ متوسط السعر الأعلى في جميرا باي عند 10594 درهم للقدم المربع ومتوسط سعر العقار 93.3 مليون درهم، على الرغم من بيع 22 وحدة فقط في الربع الأول من عام 2023.

كما تم بيع الشقق في جميرا باي بمتوسط 91.2 مليون درهم، ما يعكس زيادة في الأسعار بنسبة 40%، والتي تقع أغلبها في بولغاري لايتهاوس وبولغاري ريزورتس آند ريزدنسز، حيث احتلت أيضًا المرتبة الأولى في قائمة التداولات الأغلى بقيمة 410 ملايين درهم.

وكان سعر القدم المربع هو الأعلى في نخلة جميرا، 3106 درهم للقدم المربع وتلال الإمارات 2396 درهم للقدم المربع، وارتفع حجم مبيعات جميرا باي أيضًا بنسبة 220% على أساس ربع سنوي.

مع زيادة حجم المبيعات بنسبة 220% في السوق الثانوية للعقارات الفاخرة إلى 552 مليون درهم، أثبتت منطقة البراري أنها المنطقة الأكثر رواجًا للشراء في السوق الثانوية، يليها وسط مدينة دبي وشهدت زيادة بنسبة 16.82% بقيمة 1.1 مليار درهم وتلال الإمارات 11.6% بسعر 613 مليون درهم.