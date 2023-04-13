ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية 1% بالربع الأول

ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية بنسبة 1% في الربع الأول من 2023، مقارنة بالربع المماثل من 2022.

وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير لها، الارتفاع إلى التأثر بزيادة أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.6% والعقارات التجارية بنسبة 0.1%، فيما ساهم انخفاض القطاع الزراعي بنسبة 0.4% في التقليل من ارتفاع الرقم.

وجاء ارتفاع أسعار العقارات في القطاع السكني، تأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.6%، على أساس سنوي في الربع الأول من 2023.

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ونظراً لثقل وزن أسعار القطاع السكني في المؤشر العام فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.

ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 2.1%، ومن ناحية أخرى انخفضت أسعار العمائر بنسبة 0.9% والفلل بنسبة 0.3%، في حين استقرت أسعار البيوت ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.

وتأثر ارتفاع أسعار العقارات بالقطاع التجاري البالغ 1% بارتفاع أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.1% وأسعار المراكز التجارية بنسبة 0.1% في حين انخفضت أسعار المعارض التجارية بنسبة 1.9%، واستقرت أسعار العمائر التجارية في الربع الأول من 2023.

وتأثر القطاع الزراعي بانخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.4%.