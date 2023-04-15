عقارات دبي تشهد أفضل مبيعات على الإطلاق في شهر رمضان

أظهر رصد أجرته شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية أن مبيعات القطاع العقاري في دبي منذ بداية شهر رمضان المبارك تعد الأفضل في تاريخ الإمارة خلال هذه الفترة، بعد اقترابها من تسجيل ما قيمته 25 مليار درهم في 20 يوماً فقط.

وبحسب الرصد الذي يأتي استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تتجاوز تلك القيمة ما سجله القطاع من مبيعات قياسية بلغت 17.3 مليار درهم لكامل شهر رمضان 2022 بزيادة 44‎%، فيما كانت تشهد التعاملات العقارية هدوءاً نسبياً داخل السوق في هذا التوقيت من كل عام في السنوات السابقة.

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وقال رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال" وليد الزرعوني، إن القطاع العقاري في دبي يحافظ على الزخم الاستثماري القوي منذ جائحة كورونا وحتى الآن، مع تجدد العوامل الداعمة لاقتصاد الإمارة.

وأوضح الزرعوني، أن عدد الصفقات العقارية في دبي خلال العشرين يوماً الأولى من شهر رمضان الجاري بلغ سجل 7207 صفقات، بقيمة 24.85 مليار درهم، بفعل الطلب الكبير الذي تحظى به الإمارة من قبل المستثمرين الأجانب والمحليين.

ولفت الزرعوني، إلى تنامي الطلب العقاري على نحو غير مسبوق؛ إذ يعتبر الربع الأول من عام 2023 الأفضل أداءً من حيث المبيعات على أساس ربعي في تاريخ السوق العقارية في دبي، حيث شهد تحطيم الأرقام القياسية المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي، مسجلاً مستوى جديداً لم تشهده من قبل، بقيمة تجاوزت 87 مليار درهم.

وتسهم تلك النتائج القياسية غير المسبوقة في تمكين رحلة القطاع العقاري في دبي لمواصلة الانطلاق إلى مستويات أعلى.

وأكد الزرعوني، أن هدوء السوق العقارية في دبي غير وارد هذا العام، وأن التوقعات تشير إلى مواصلة التألق وتحقيق مستويات قياسية، مضيفا: "السوق تشهد أفضل أداء منذ بداية عام 2023، فالعوامل كلها داعمة، وهناك ثقة في السياسات الحكومية، وقدرات اقتصاد دبي على تسجيل نمو جيد".

وذكر الزرعوني أن رمضان كان يشهد فترة هدوء موسمية داخل القطاع العقاري قبل عام 2022، إلا أن المطورين العقاريين استطاعوا أن يحولوا هذا الهدوء إلى فترة انتعاش.