"العدل" السعودية: تحديث 164.6 ألف صك عقاري قديم إلى النظام الشامل

بلغ عدد الصكوك القديمة اليدوية التي حدثت إلى النظام الشامل "صك إلكتروني" في السعودية نحو 164.6 ألف صك عقاري منذ بداية العام الحالي، حيث شكلت المباني السكنية نحو 70%.

ووفقا لإحصائية حكومية صادرة عن وزارة العدل السعودية، استحوذت منطقة الرياض على النسبة الأعلى من الصكوك المحدثة بنسبة تقدر بنحو 33.5% بما يعادل 55159 صكا عقاريا محدثا.

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وجاءت منطقة عسير في المرتبة الثانية بـ19098 صكا، تليها المنطقة الشرقية بـ18918 صكا عقاريا، تليها مكة المكرمة بـ17912 صكا عقارية، ومنطقة القصيم بـ11753 صكا عقاريا، تليها منطقة حائل 10068 صكا، تليها الجوف بـ6791 صكا، تليها المدينة المنورة بـ6468 صكا عقاريا محدثا إلى النظام الشامل، وفق ما نقلته صحيفة "الاقتصادية".

ويقدر عدد الصكوك المحدثة في كتابات منطقة تبوك بـ3712 صكا، تليها منطقة الباحة بـ3564 صكا، تليها منطقة نجران بـ3329 صكا عقاريا محدثا.

وسجلت كتابات العدل في منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق في عدد الصكوك القديمة اليدوية التي حدثت إلى النظام الشامل "صك إلكتروني" بتحويل 2505 صكوك إلى إلكتروني محدث خلال الفترة الماضية.

وتتمثل خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، في رفع الطلب بصورة الصك إلكترونيا مع الوثائق الأخرى من خلال بوابة العدل، وعند اكتمال الطلب ترسل رسالة إلى المستفيد، لتسلم صكه الإلكتروني.

وتقدم الوزارة خدمة تحديث الصكوك اليدوية للنظام الشامل، لدعم "رقمنة" بيانات الصكوك العقارية، ما يسهل على المستفيدين إجراءاتهم العقارية.