اقتصاد اليابان
متوسط سعر الوحدات السكنية الجديدة في طوكيو يتجاوز 100 مليون ين لأول مرة
متوسط أسعار الوحدات زاد إلى أكثر من المثلين في مارس
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أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن متوسط سعر بيع الوحدات السكنية المشيدة حديثا في منطقة طوكيو قفز إلى 143.6 مليون ين (1.07 مليون دولار) في مارس/آذار، متجاوزا الـ100 مليون ين للمرة الأولى.
وقال المعهد الاقتصادي العقاري في اليابان إن متوسط الأسعار زاد إلى أكثر من المثلين مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وسجل أعلى مستوى منذ بدء عمليات المسح في عام 1973.
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وأضاف أن ذلك كان مدفوعا بمبيعات الوحدات السكنية الراقية في وسط طوكيو.
وأظهرت بيانات المعهد أنه تم طرح 2439 وحدة للبيع في السوق في مارس/آذار، وبيع 9.1% منها في نفس يوم طرحها.
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