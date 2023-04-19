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الهيئة العامة لعقارات الدولة
الهيئة العامة لعقارات الدولة
عقارات السعودية

"عقارات الدولة" تطرح فرصتين استثماريتين في الرياض وجدة

آخر موعد للتقديم على هذه الفرص 25 أبريل

دبي - العربية.نت
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طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة عبر منصة "انتفاع"، فرصتين استثماريتين أمام ملاك العقارات في منطقة الرياض ومحافظة جدة، لتوفير عقار مناسب (إداري، سكني) لوزارة الاستثمار، ورئاسة الحرس الملكي.

وذكرت الهيئة أن ذلك يأتي تطبيقًا للإجراءات الواردة في نظام استئجار الدولة للعقار في المادة الثامنة التي نصت على "قيام الهيئة العامة لعقارات الدولة بالإعلان عبر بوابتها الرقمية (انتفاع) عن الرغبة في استئجار عقار لمصلحة الجهات الحكومية.

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وأوضحت أن آخر موعد للتقديم على هذه الفرص 25 أبريل الحالي، داعية الراغبين بمعرفة المزيد من المعلومات عن الفرص الاستئجارية والتقديم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

أمر ملكي بتعيين صالح الحركان محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة اقتصاد أوامر ملكية أمر ملكي بتعيين صالح الحركان محافظاً للهيئة العامة لعقارات الدولة

وتأسست الهيئة العامة لعقارات الدولة بناء على موافقة مجلس الوزراء السعودي على تحويل "مصلحة أملاك الدولة" إلى هيئة عامة في 4 سبتمبر 2018، بعد توصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وفي ديسمبر 2020، أصدر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين قراره رقم (266) بالموافقة على تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة، إضافةً لأن يكون للهيئة العامة لعقارات الدولة -بالاتفاق مع وزارة المالية صلاحية إبرام عقود واتفاقيات التمويل، بما في ذلك عقود القروض، وأدوات الدين من صكوك وما في حكمها، وذلك إلى حين صدور نظام عقارات الدولة.

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