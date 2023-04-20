التصرفات العقارية في عجمان تبلغ 974 مليون درهم خلال مارس

أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان تسجيل 855 تصرفاً عقارياً خلال شهر مارس بقيمة إجمالية بلغت 974 مليون درهم في حين قدر إجمالي حجم التداولات بـ 649 مليون درهم حيث شهدت "العامرة" تسجيل أعلى قيمة مبايعة بـ 44.5 مليون درهم.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، المهندس عمر بن عمير المهيري، إن النتائج التي أظهرها التقرير العقاري الشهري تؤكد مواصلة السوق العقاري في عجمان مساره التصاعدي وهو ما يعكس ثقة المستثمرين وزيادة الطلب المباشر على العقار بالنظر للفرص الإستثمارية المتنوعة والملائمة لتطلعات واحتياجات مختلف فئات المستثمرين وهو ما يعد عاملاً مهماً لجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع العقاري في عجمان.

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وأشار المهيري إلى أن الدائرة سجلت 177 عملية رهن بلغت قيمتها الإجمالية 170 مليون درهم حيث تم تسجيل أعلى قيمة رهن بـ 5.6 مليون درهم في منطقة "الجرف الصناعية 3 "، وجاء حي "الياسمين" على رأس قائمة الأحياء الأكثر تداولاً يليه كل من "الزاهية" و"الباهية"، بينما تصدر مشروع "مدينة الإمارات" قائمة المشاريع الرئيسية الأكثر تداولاً متقدماً على كل من مشروعي " عجمان ون" و"أبراج المدينة"، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".