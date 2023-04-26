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عقارات بريطانيا
عقارات في بريطانيا -أرشيفية
عقارات بريطانيا

1.4 مليون صاحب مسكن في بريطانيا يواجهون أزمة التخلف عن سداد قروضهم العقارية

بعد ارتفاع أسعار الفائدة

دبي - العربية.نت
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تصاعدت حدة أزمة السكن في بريطانيا مع اضطرار أكثر من 1.4 مليون صاحب مسكن لإعادة تمويل قروضهم العقارية بأسعار فائدة أعلى.

وسيلجأ الكثيرون من أصحاب المساكن في بريطانيا لخفض نفقاتهم الأخرى لتغطية الزيادة في تكلفة قروضهم العقارية، في حين قد يجد آخرون استحالة في تلبية احتياجاتهم وفقا لـ"بلومبرغ".

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ومن المتوقع وصول هذه الأزمة إلى ذروتها خلال الشهور العديدة المقبلة مع تجديد 371 ألف قرض عقاري خلال الفترة من أبريل الحالي حتى يونيو المقبل.

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وأشارت بلومبرغ إلى أن هذه القروض تم الحصول عليها قبل بدء بنك إنجلترا المركزي دورة زيادة أسعار الفائدة الرئيسة بأسرع وتيرة لها منذ ثلاثة عقود لكبح جماح التضخم وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

ويبلغ سعر الفائدة على أغلب هذه القروض أقل من 2% بحسب مكتب الإحصاء البريطاني، لكن سيتم تجديدها بفائدة تزيد ثلاث مرات عن السعر الحالي.

وبحسب موقع مقارنة أسعار الفائدة في بريطانيا "يو سويتش"، فإن متوسط سعر الفائدة لقروض التمويل العقاري ذات العامين بلغ 5.35 % في حين تقل الفائدة بنسبة طفيفة للقروض ذات الخمسة أعوام إلى 4.74 %.

وكانت الفائدة قد وصلت لأعلى مستوياتها في أكتوبر الماضي مسجلة 6.65%.

وفي الشهر الماضي قرر بنك إنجلترا المركزي زيادة سعر الفائدة الرئيسة مجددا بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25 %.

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