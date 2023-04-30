شركة إماراتية تطلق مشروعاً سكنياً فندقياً في جزر المالديف باستثمارات 800 مليون درهم

أعلنت مجموعة "فام القابضة"، عن إطلاق منتجع "المهرة المالديف"، مشروعها السكني الفندقي في جزر المالديف، باستثمارات تناهز 800 مليون درهم.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الأحد، إن المشروع يعد واحداً من أحدث مشاريع المجموعة العقارية والتطويرية، والأول خارج دولة الإمارات في مجال التطوير العقاري.

مادة اعلانية

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة "فام القابضة" فيصل علي موسى، إن الشركة تسعى من خلال إطلاق منتجع "المهرة المالديف" السياحي إلى التوسع في مجال الاستثمار العقاري خارج دولة الإمارات للمرة الأولى، والاستفادة من فرص النمو المتاحة في جزر المالديف، خاصة وأنها تشهد حالياً نسبة نمو ملحوظة.

وأضاف أن مشروع منتجع "المهرة المالديف" سوف ينفذ على جزيرة مساحتها 100 ألف متر مربع، وسيشمل 150 وحدة فندقية وشاليه.

وذكر موسى، أنه تم اختيار جزر المالديف باعتبارها وجهة سياحية عالمية، يقصدها سكان الخليج والأوروبيون والآسيويون، علاوة على ذلك فإن أغلب العلامات التجارية والشركات السياحية الكبرى موجودة هناك، إلى جانب أن دولة الإمارات تأتي بين أكبر المستثمرين من الشرق الأوسط في المالديف، وذلك في العديد من القطاعات، أبرزها السياحة والنقل.

ولفت موسى إلى أن أعمال البناء في مشروع "المهرة المالديف" ستبدأ بعد 3 أشهر من الآن، وتستمر على مدى عامين ونصف العام، على أن يتم الانتهاء من المشروع وبدء التسليم في منتصف عام 2025.

وأفاد رئيس "فام القابضة"، بأن الشركة قررت سداد المبالغ للشراء في مشروع "المهرة المالديف" بالدولار الأميركي، بحكم أنه سيتم تسويق المشروع على الصعيد العالمي، وستطرح المبيعات داخل دولة الإمارات، وسيكون هناك مسوقون في أوروبا وآسيا والصين والهند وروسيا وأميركا؛ لذا تم اعتماد عملة الدولار الأميركي.

وتوقع، أن تطلق المجموعة مشاريع أخرى قريباً، أحدها في دولة خليجية والآخر في أفريقيا، ولن يتم إعلان هذه المشاريع إلا بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة.

وتابع موسى: "نتطلع للأسواق العالمية مع تحوّل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة خاصة، وتسعى الشركة إلى افتتاح أسواق جديدة بجانب السوق الإماراتية في شرق آسيا وأفريقيا وأسواق الخليج".