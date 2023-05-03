ماجد الفطيم العقارية تبيع فيلا بـ 200 مليون درهم في" تلال الغاف" بدبي

باعت شركة ماجد الفطيم العقارية، فيلا مانشن فاخرة في جزيرة لاناي مؤخراً مقابل 200 مليون درهم، في صفقة هي الأعلى على الإطلاق في مشروع تلال الغاف، المجتمع السكني الفاخر في قلب دبي، والذي أصبح وجهة مفضلة للمشترين الذين يسعون خلف أرقى مستويات الفخامة في أسلوب المعيشة.

يوفر المشروع عدداً محدوداً من فلل المانشن الضخمة وفائقة الفخامة، والتي يبلغ عددها 13 فيلا، وتتمتع كل منها بشاطئها الرملي الخاص، وتتوزع جميعها على جزيرة خاصة في قلب بحيرة لاغون الغاف التي تغطي مساحة 150 ألف متر مربع.

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وقد جذبت هذه الفلل اهتمام العديد من المشترين من أصحاب الثروات الفائقة، والذين يمثلون مجتمعاً عالمياً حصرياً ازداد حجمه بنسبة 9% خلال العام الماضي وفقا لصحيفة الخليج الإماراتية.

وكانت شركة أورانج سيتي للعقارات أغلقت صفقة البيع الأخيرة هذه لإحدى فلل جزر لاناي مقابل 200 مليون درهم إماراتي، الأمر الذي يعكس الطلب القوي على العقارات الفاخرة في دبي، إذ يبلغ سوق العقارات حالياً أعلى مستوى له منذ 12 عاماً.