زيادة استثمارات الصين في الطرق والممرات 15% إلى 85 مليار دولار بالربع الأول

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة النقل الصينية، ارتفاع استثمارات الصين في الأصول الثابتة في الطرق والممرات المائية بنسبة 15% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشارت البيانات إلى استثمار أكثر من 588.9 مليار يوان (نحو 85.05 مليار دولار) في إنشاء الطرق والممرات المائية بالبلاد خلال الفترة المذكورة.

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وبشكل تفصيلي، بلغت استثمارات الأصول الثابتة في الطرق 548.63 مليار يوان، بزيادة 14.1% عن الفترة نفسها من العام المنصرم، بينما ارتفعت الاستثمارات في بناء الممرات المائية بنسبة 29.9%، لتصل إلى 40.27 مليار يوان.

وكشفت بيانات صدرت في وقت سابق أن استثمارات الأصول الثابتة في قطاع النقل بالصين قفزت بنسبة 13.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 720.5 مليار يوان خلال الربع الأول من العام الجاري.