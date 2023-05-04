اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
امرأة تقود دراجة في الصين (رويترز) اقتصاد الصين مناسبة
الصين تزيد استثماراتها على الطرق (أرشيفية- رويترز)
اقتصاد الصين

زيادة استثمارات الصين في الطرق والممرات 15% إلى 85 مليار دولار بالربع الأول

زيادة استثمارات الأصول الثابتة في الطرق 14%

بكين – شينخوا
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة النقل الصينية، ارتفاع استثمارات الصين في الأصول الثابتة في الطرق والممرات المائية بنسبة 15% خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشارت البيانات إلى استثمار أكثر من 588.9 مليار يوان (نحو 85.05 مليار دولار) في إنشاء الطرق والممرات المائية بالبلاد خلال الفترة المذكورة.

مادة اعلانية

وبشكل تفصيلي، بلغت استثمارات الأصول الثابتة في الطرق 548.63 مليار يوان، بزيادة 14.1% عن الفترة نفسها من العام المنصرم، بينما ارتفعت الاستثمارات في بناء الممرات المائية بنسبة 29.9%، لتصل إلى 40.27 مليار يوان.

وكشفت بيانات صدرت في وقت سابق أن استثمارات الأصول الثابتة في قطاع النقل بالصين قفزت بنسبة 13.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 720.5 مليار يوان خلال الربع الأول من العام الجاري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
المواجهات المسلحة تشل حركة الشاحنات من شرق السودان وتفاقم معاناة السائقين المواجهات المسلحة تشل حركة الشاحنات من شرق السودان وتفاقم معاناة السائقين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط