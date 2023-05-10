تحولات كبيرة لهيكل الطلب على العقارات في السعودية خلال الربع الأول

شهد السوق العقاري في السعودية تحولاً هيكلياً حيثُ ارتفع الطلب على الشقق السكنية أكثر من ارتفاع الطلب على الفلل.

وارتفعت أسعار بيع الشقق في الرياض بنسبة 6%، وارتفعت بنسبة 17% في جدة خلال الربع الأول من العام 2023، وفقا لتقرير حديث من شركة " جيه إل إل" المتخصصة في الاستشارات العقارية.

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وارتفعت أسعار العقارات في السعودية خلال الربع الأول مع استمرار إطلاق المشاريع العقارية سواء مشاريع خاصة أو مدعومة من القطاع الحكومي، وبحسب آخر تقرير لشركة "JLL ".

شهدت الرياض إنجاز نحو 7800 وحدة سكنية خلال الربع الأول من العام الحالي، كما تم تسليم 4400 وحدة في جدة خلال نفس الفترة، ومن المقرر تسليم 45 ألف وحدة سكنية في المدينتين خلال بقية العام.

وذكر التقرير أن أسعار العقارات السكنية في الرياض ارتفعت 7% في الربع الأول 2023، كما ارتفعت أسعار الإيجارات 2% بالمتوسط خلال نفس الفترة، وارتفعت أسعار العقارات السكنية في جدة 11% في الربع الأول 2023، مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، كما ارتفعت أسعار الإيجارات 9% بالمتوسط خلال نفس الفترة.

وأعلنت الحكومة مؤخراً عن طرح 100 مليون متر مربع من الأراضي المخصصة للقطاع السكني في العاصمة الرياض والمدن الأخرى للسيطرة على الزيادة في الأسعار.

وعلى صعيد العقارات المكتبية، تتوسع الشركات نحو الشمال حيث تتوفر مساحات مكتبية تتميز بسهولة الوصول وتوافر مواقف السيارات.

وشهد السوق تسليم نحو 50 ألف متر مربع من المساحات المكتبية في مدينتي الرياض وجدة، خلال الربع الأول من العام.

ومع ازدياد الطلب ارتفعت إيجارات المكاتب في الرياض من الفئة عالية الجودة 18% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع الأول من العام الفائت.

وتم إنجاز مشروعين لمنافذ التجزئة في الرياض في بداية 2023، واللذين أضافا 84 ألف متر مربع من مساحات التجزئة مع جذب المزيد من العلامات التجارية العالمية الجديدة إلى الأسواق السعودية.

وحققت منافذ التجزئة الخارجية ومراكز التسوق الصغيرة أداء أفضل من مراكز التسوق الكبرى وخصوصاً في جدة، ما قد يبرر انخفاض الإيجارات في مراكز التسوق الكبرى بنسبة 6% في جدة، بينما استقرت إيجارات مراكز التسوق الأصغر دون تغيير.

أما الإيجارات في مراكز التسوق الإقليمية في الرياض فقد ارتفعت 11% كما زادت 8% في مراكز التسوق الكبرى خلال الربع الأول من 2023 مقارنة بالربع الأول من العام الفائت.