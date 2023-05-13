المبيعات العقارية في دبي تتجاوز 127 مليار درهم منذ بداية العام

توقعت شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية تسجيل القطاع العقاري في إمارة دبي مبيعات قياسية تتجاوز 300 مليار درهم في عام 2023، استناداً إلى وتيرة الأرقام المحققة منذ بداية العام حتى الآن.

وحسب بيانات "دبليو كابيتال"، تجاوزت مبيعات القطاع العقاري في دبي 127 مليار درهم منذ بداية العام الحالي، وسط مواصلة أدائه الاستثنائي غير المسبوق مع زخم متصاعد للطلب.

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وتتوزع تلك القيمة - التي تعد الأكبر تاريخياً خلال نفس الفترة - على أكثر من 43 ألف صفقة بيع، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "دبليو كابيتال"، إن كل المعطيات داخل السوق العقارية في دبي تشير إلى استمرار الزخم، والسير نحو كسر الأرقام التاريخية المسجلة في العام الماضي، وسط إقبال كبير للأثرياء من جميع أنحاء العالم.

وذكر الزرعوني أن إجمالي المبيعات العقارية في دبي خلال عام 2022 نما بنسبة 78.3% إلى 265.6 مليار درهم، وهي القيمة السنوية الأعلى على الإطلاق في تاريخ السوق العقارية في الإمارة، موزعة على أكثر من 97.48 ألف صفقة.

وأوضح أن السوق تشهد صفقات مليونية ضخمة بشكل شبه يومي، وقد تتجاوز المليار في الصفقات الكبيرة، ولا يكاد يطرح مشروع إلا ويباع بالكامل خلال 24 ساعة أو بحد أقصى أسبوعين.

وأشار الزرعوني إلى أن بعض كبار المستثمرين بدأوا يشترون طوابق بالكامل، ثم يعيدون بيعها بالتجزئة، في تطور هام داخل السوق، يزيد من الزخم الاستثماري، ويُدخِل لاعبين جددا يؤثرون على استمرار انتعاش السوق.