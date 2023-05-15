"سوديك" المصرية تشتري 180 فداناً بامتداد مشروع لها بالساحل الشمالي

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" أنها قد سددت الدفعة المقدمة لقطعة أرض جديدة مساحتها 180 فدانًا، وتعد امتداداً لمشروعها "سيزار" بالساحل الشمالي لمصر.

وقالت الشركة -المملوكة بنسبة 85% لشركة الدار الإماراتية - إنها بصدد الانتهاء من صياغة العقد النهائي الخاص بالأرض مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان المصرية من المخطط التوقيع عليه وإطلاق المشروع في خلال العام الحالي.

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وأضافت في بيان اطلعت عليه "العربية.نت" أن المخطط العام للمشروع سيقوم بتصميمه المكتب العالمي "DLR Group" لتعكس المرحلة الجديدة نفس المزايا والقيم والمكانة المتميزة التي يتمتع بها مشروع "سيزار" في الساحل الشمالي، بما في ذلك توفير وحدات ذات مساحات متميزة داخل مشروع منخفض الكثافة والارتفاعات.

وذكرت أن التكلفة الاستثمارية للمشروع بقيمة تفوق 10 مليارات جنيه على مدار السنوات الأربع القادمة.

وكانت"سوديك" أطلقت مشروع "سيزار" عام 2015 كأول مشروع ساحلي في قلب منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، والذي يطل على أحد الخلجان بواجهة ساحلية يصل طولها إلى 1.4 كم، ومنذ إطلاق المشروع وحتى الآن، سلمت سوديك أكثر من 350 وحدة في المشروع.

وقال أيمن عامر-مدير عام سوديك: "يُعد مشروع "سيزار" أحد أكثر مشروعات سوديك تميزًا، وشهادة عملية لقدرة الشركة على خلق قيمة مضافة، وتعد هذه المرحلة الجديدة استكمالاً لقيم مشروع سيزار، مع المحافظة على الطبيعة التي تميز هذا المشروع".