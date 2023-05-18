80 مليار درهم مبيعات العقارات السكنية في دبي من بداية 2023

أظهر تقرير صادر في إمارة دبي أن مبيعات الوحدات السكنية (الشقق والفلل) في السوق العقاري بالإمارة، سجل رقماً قياسياً جديداً منذ بداية 2023، حيث حققت أكثر من 80 مليار درهم، نتجت من خلال 39,690 صفقة، لتتجاوز من حيث العدد والقيمة إجمالي ما حققته في عام 2021 بالكامل، وأكثر من نصف ما تحقق في 2022 كاملاً.

وأظهرت البيانات أن المبيعات توزعت على 35.300 معاملة بيع للشقق بقيمة 68.76 مليار درهم، و4390 معاملة بيع فلل بقيمة 11.9 مليار درهم.

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وكان عام 2021 قد سجل مبايعات الشقق والفلل بقيمة لامست 58.7 مليار درهم نتجت من خلال 27.245 صفقة، بينما حققت مبايعات الوحدات السكنية في النصف الأول من 2022 حوالي 114.5 مليار درهم، وفق ما نشرته "الخليج" الإماراتية.

وارتفعت مبيعات الفلل في دبي 26% خلال 2022 إلى 25 مليار درهم، مقارنة بـ19.9 مليار درهم في 2021، وزاد عدد الفلل المبيعة 15% من 8726 فيلا في 2021 إلى 10.077 في 2022.

وبحسب البيانات المتاحة حول مبيعات الشقق سجل العام 2022 أكثر من 63367 صفقة بيع لشقق سكنية بـ121.5 مليار درهم، مقارنة ب36170 صفقة بقيمة 58.7 مليار درهم في 2021.