تصرفات عقارات دبي تسجل 9.1 مليار درهم في أسبوع

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 9.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2475 مبايعة بقيمة 7.17 مليار درهم، منها 191 مبايعة للأراضي بقيمة 1.14 مليار درهم، و2284 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 6.03 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 135 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

مادة اعلانية

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 54 مبايعة بقيمة 185 مليون درهم، تلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم، وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 122 مليون درهم بمنطقة جزيرة 2 كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 105 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 74 مليون درهم في منطقة جزر العالم.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 308 مبايعة بقيمة مليار درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 305 مبايعة بقيمة 278 مليون درهم وثالثة في الثنية الخامسة بتسجيلها 164 مبايعة بقيمة 287 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.68 مليار درهم منها 91 رهنا لأراض بقيمة 846.6 مليون درهم و462 رهنا لفلل وشقق بقيمة 829.19 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 374 مليون درهم وأخرى في منطقة جزر العالم بقيمة 265 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 77 هبة بقيمة 264.39 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 44 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 43 مليون درهم.