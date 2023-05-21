نمو مبيعات عقارات الإمارات 69% في الربع الأول

حقق القطاع العقاري في الإمارات، نمواً خلال الربع الأول من 2023، حيث سجلت التصرفات العقارية 194 مليار درهم مقارنة بـ 108 مليارات درهم خلال نفس الفترة من 2022، وبزيادة 80%. كما سجلت المبايعات قفزة قوية بنسبة 69% إلى 108 مليارات درهم مقارنة بـ65 مليار درهم.

وفي إمارة دبي بلغت قيمة التصرفات 157 مليار درهم و89 ملياراً للمبايعات تعادل كل منها 81% من الإجمالي.

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وحققت السوق العقارية في أبوظبي نمواً وبلغت التصرفات 30 مليار درهم، منها مبيعات بقيمة 16.2 مليار درهم.

وفي الشارقة، ارتفعت التداولات العقارية خلال الربع الأول 2023 إلى 5.9 مليار درهم في الربع الأول. كما سجلت التصرفات العقارية في عجمان نحو 3.4 مليار درهم، ووصل عدد التصرفات العقارية 2630 بنسبة نمو 6.25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022. فيما بلغ حجم التداول 1.87 مليار درهم من إجمالي 1859 عملية تداول، وفق ما نشرته "الخليج" الإماراتية اليوم الأحد.