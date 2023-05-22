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اقتصاد بريطانيا

ارتفاع أسعار المنازل البريطانية بأسرع وتيرة سنوية خلال مايو

الطلب على العقارات يتزايد مدعوماً بتوقعات اقتصادية إيجابية

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأسعار المطلوبة للمنازل المعروضة للبيع في بريطانيا بأسرع وتيرة سنوية في مايو الحالي، بحسب بيانات موقع RIGHTMOVE، وذلك مع استقرار معدلات الرهن العقاري.

وبحسب الأرقام، ارتفع متوسط السعر المطلوب للمنزل بنسبة 1.8% في مايو إلى ما يعادل 465 ألف دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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وعلى عكس توقعات سابقة بهبوط أسعار العقار في بريطانيا نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، يتزايد الطلب على العقارات مدعوما بتوقعات اقتصادية إيجابية مع استقرار معدلات الرهن العقاري بعد تسجيلها أعلى مستوى في أربعة عشر عاما العام الماضي.

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