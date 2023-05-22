"سيتي إيدج" المصرية تطلق مشروعا في "القاهرة الجديدة" باستثمارات 10 مليارات جنيه

أطلقت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري - المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية - مشروعا جديدا في القاهرة الجديدة باسم “V40"، و هو الأول لها في القاهرة الجديدة، ويأتي ضمن استراتيجيتها للتوسع على مستوى الجمهورية.

وقالت الشركة في بيان إن المشروع على مساحة 40 فدانًا نصفها للفلل السكنية ويضم 72 فيلا على مساحة بصمة بنائية قدرها 10 آلاف متر مربع بنسبة 12.5%، وباقي المساحة بنسبة 87.5% للمساحات الخضراء، والمسطحات المائية، ومن المخطط إقامة مشروع إداري وتجاري وترفيهي ضخم على النصف الثاني من مساحة المشروع.

مادة اعلانية

وذكرت أنها تعاونت مع شركات استشارية عالمية مثل "ديزاين إنترناشيونال"، ومحلية مثل شركة معمار للاستشارات الهندسية، لتصميم المشروع الذي سيتم تسليم وحداته بعد 3.5 سنوات.

وقال محمد الدهان الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، إن المشروع الجديد هو الأول للشركة في القاهرة الجديدة، و تبلغ استثماراته نحو 10 مليارات جنيه مصري، مشيرا إلى أن المبيعات التي حققتها الشركة خلال الربع الأول من 2023 بلغت 5 مليارات جنيه شجعها على اتخاذ خطوة إطلاق المشروع الجديد، ضمن خطط لتحقيق مبيعات تصل إلى 25 مليار جنيه بنهاية العام.