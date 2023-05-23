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عقارات دبي (المصدر: وام)
عقارات دبي (المصدر: وام)
عقارات دبي

بيع أغلى شقة في تاريخ سوق دبي العقاري بسعر 420 مليون درهم

بلغ سعر القدم المربعة 17000 درهم

دبي - العربية.نت
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سجلت عقارات دبي اليوم الثلاثاء، رقماً قياسياً بتسجيل صفقة بيع أغلى شقة بتاريخ السوق العقاري بالإمارة بقيمة 420 مليون درهم في مشروع جميرا مرسى العرب الملاصق لفندق برج العرب.

وتبلغ مساحة الشقة 24628 قدم مربعة ليبلغ بذلك سعر القدم المربعة 17000 درهم، وتزيح هذه الصفقة شقة بلوغاري لايتهاوس المبيعة العام الجاري بسعر 410 ملايين درهم عن قائمة أغلى شقة تباع في دبي.

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وبيعت الشقة في مرسى العرب من قبل إحدى شركات الوساطة العقارية، نقلاً عن صحيفة "البيان".

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