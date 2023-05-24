قطاع الإسكان السعودي يساهم بتوفير 227 ألف وظيفة في الربع الأول

انطلقت في الرياض، اليوم الأربعاء، فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر الإسكان والتمويل العقاري "يوروموني"، تحت شعار "الفرص والتحديات في سوق الإسكان"، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وبمشاركة عدد من الخبراء في قطاع تمويل الإسكان باعتباره منصة أساسية لتبادل الأفكار، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان، وهو أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وبحسب وزير الإسكان السعودي في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر، فإن قطاع الإسكان يمثل أفضلية حيوية وأحد القطاعات المؤثرة في الناتج المحلي في السعودية، ولا يقف سوق الإسكان عند المنتج النهائي، حيث ساهم برنامج الإسكان بـ 31.7 مليار دولار في الناتج المحلي، وتجاوزت التمويلات العقارية 194 مليون دولار في الربع الأول في 2023.

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وذكر الوزير أن القطاع ساهم في توفير 227 ألف وظيفة بالربع الأول لعام 2023.

ووفر القطاع 100 مليون متر مربع جديدة في الشرقية والرياض وجدة حتى 2025 للممولين العقاريين لإنتاج منتجات سكنية جديدة، وفقاً للوزير.

وأكد الحقيل أن الوزارة تعتمد في مشاريعها على التقنية الحديثة الصديقة للبيئة والتعايش المجتمعي والأنسنة والتصاميم التي تناسب بيئة المملكة.

وبلغت نسبة التملك 60% حتى الآن منذ إطلاق استراتيجية الإسكان.

ووقعت الوزارة في الربع الثالث من العام الماضي اتفاقيات بقيمة 40 مليار بين الوزارة والشركة الوطنية للإسكان، فيما واجهت تحديات التمويل بعدة إجراءات، أبرزها دعم السيولة وإدارة رأس المال.

وأشار وزير الإسكان إلى تأسيس الشركة السعودية للضمان الإسكاني برأسمال 18 مليار ريال لتعزيز الحلول السكنية.

وأكد ماجد الحقيل على تطوير سوق الرهن العقاري لتسهيل تملك المواطنين للمساكن، وتم تأسيس شركة التسجيل العيني أيضاً لتنظيم الإجراءات العقارية، وأيضاً تأسيس نظام الوساطة العقاري أتى بهدف تسهيل الإجراءات بين الأطراف.

وأشار إلى أن هناك أنظمة جديدة ستصدر تباعا هذا العام لتنظيم قطاع الإسكان.

وأكد أن برنامج سكني أصبح يبعد ثواني عن كل مواطن بسبب الحلول التقنية الحلول التقنية، مشيراً إلى وجود 6 ملايين عقد موثق حتى الآن.